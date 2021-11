RKI-Präsident Wieler warnt in der Coronakrise vor einer extremen Notlage in Deutschland. (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Deutschland laufe auf eine absolute Notlage zu, sagte Wieler bei einer Online-Diskussionsveranstaltung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Jeder, der impfen könne, solle jetzt gefälligst impfen. In einer Notlage müsse man bestimmte Dinge großzügig gestalten. Entscheidend seien jetzt niedrigschwellige Impfangebote zum Beispiel in Apotheken. Besonders die Auffrischungsimpfungen müssten voll umfänglich erfolgen. Je schneller geimpft werde, desto besser, sonst bekomme Deutschland diese Krise nicht in den Griff.

Zugleich plädierte Wieler für die konsequente Anwendung der 2G-Regeln. Man dürfe denjenigen, die sich nicht impfen ließen, nicht die Chance geben, die Impfung zu umgehen, indem sie sich freitesten lassen könnten. Clubs und Bars sollten geschlossen werden. Generell seien die Kontakte der Bevölkerung zu hoch. Deutschland werde ein sehr schlimmes Weihnachtsfest erleben, wenn jetzt nicht gehandelt werde, betonte der Mediziner.

