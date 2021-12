Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Die Behörde aktualisierte ihre Strategie zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Sie empfiehlt nun neben Kontaktbeschränkungen weitere Maßnahmen zur Infektionsprävention sowie weitere und rasche Boosterimpfungen. Die Maßnahmen sollten zunächst bis Mitte Januar beachtet werden, so das RKI. Es plädiert zudem dafür, Reisen auf das Notwendige zu begrenzen.

"Pandemieverlauf hängt vom Verhalten der Bevölkerung ab"

Der weitere Verlauf der epidemiologischen Situation in den nächsten Wochen hänge vom Verhalten der Bevölkerung an den Festtagen ab, schreibt das RKI in dem aktualisierten Strategiepapier. Die Omikron-Variante sei sehr leicht übertragbar und führe auch bei vollständig Geimpften und Genesenen häufig zu Infektionen, die weitergegeben werden könnten. Sollte die Dynamik der bevorstehenden Infektions-Welle nicht gebremst werden, sei aufgrund der in kurzer Zeit zu erwartenden hohen Fallzahlen mit einer Überlastung der Gesundheitsversorgungsstrukturen in Deutschland zu rechnen.

