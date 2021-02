Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 4.535 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Das sind rund 1.100 weniger als am Montag vor einer Woche. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus innerhalb von 24 Stunden um 158. Die erfassten Fallzahlen sind an Montagen in der Regel niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 76. Angestrebt wird ein Wert unter 50.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.