Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 20.398 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 146,6 nach 153,7 gestern. Damit sinkt die gemeldete Inzidenz den zweiten Tag in Folge. Möglich sind allerdings Nachmeldungen, da der Montag in einigen Bundesländern ein Feiertag war.



Im Zusammenhang mit dem Virus wurden in den vergangenen 24 Stunden 194 neue Todesfälle registriert.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.