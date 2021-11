Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Innerhalb von 24 Stunden erhöhte sich der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 312,4 - von 303 am Vortag. Damit erreichte der Wert den neunten Tag in Folge einen neuen Höchststand. Innerhalb eines Tages wurden vond en Gesundheitsämtern in Deutschland über 32.000 neue Ansteckungsfälle registriert. 265 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Seit Beginn der Pandemie starben damit in Deutschland 97.980 Personen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus.

