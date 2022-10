Corona-Lage

Auch bei den Erkrankungs-Fällen durch Covid-19 deute sich eine gewisse Entspannung an, schreibt das RKI in seinem jüngsten Wochenbericht . Ob es sich um einen nur vorübergehenden Rückgang handele, der auch mit den Herbstferien in vielen Bundesländern verbunden sei, oder ob er sich fortsetze, bleibe abzuwarten. So beeinflussten schulfreie Zeiten sowohl das Kontakt-, als auch das Testverhalten. Der Bericht bezieht sich größtenteils auf die vergangene Woche und beinhaltet neben der Sieben-Tage-Inzidenz zahlreiche weitere Indikatoren.