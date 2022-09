Corona-Wochenbericht

Die Zahl der erfassten Corona-Infektionen ist nach einem wochenlangen Rückgang nun stabil. (picture alliance/dpa/Uwe Anspach)

Sie lag in der vergangenen Woche bei 203.000, wie aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg demnach in den meisten Bundesländern und Altersgruppen leicht an, sie liegt nun bei 244. Zuvor war der Wert sieben Wochen in Folge gesunken. Auch die Zahl der Menschen, die infolge einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt wurden, erhöhte sich laut RKI leicht. Die Zahl der Verstorbenen sank hingegen leicht.

Das Robert Koch-Institut rechnet nach dem Ende der Ferienzeit mit einer saisonal bedingten Zunahme aller Atemwegs-Erkrankungen.

