Die Bundesregierung hat die USA, die Türkei und Israel als Corona-Hochrisikoländer eingestuft.

Damit verbunden ist eine mindestens fünftägige Quarantänepflicht für Ungeimpfte. Auch Montenegro und Vietnam sind von einer Heraufstufung betroffen. Große Teile Portugals indes werden herabgestuft. Die neuen Regeln treten am Sonntag in Kraft. Für die Türkei greifen die neuen Bestimmungen allerdings erst am Dienstagabend, weil es in Deutschland eine große Anzahl von Menschen mit persönlichen Bezügen zur Türkei gibt, so die Begründung.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.