Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an.

Das Robert Koch-Institut bezifferte sie auf 48,8 nach 44,2 gestern und 30,1 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 9.280 Corona-Neuinfektionen. Das sind 3.702 mehr als am vergangenen Freitag. Zudem wurden 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung verzeichnet.



Daten aus Nordrhein-Westfalen zeigen, dass schwere Covid-Erkrankungen zunehemend auch jüngere Menschen treffen. Das Landeszentrum Gesundheit in Bochum erklärte nach einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers", von 891 Patienten, die vom 1. Juli bis 10. August stationär behandelt worden seien, seien rund 30 Prozent unter 40 Jahre alt gewesen. Den Anteil der unter 20-Jährigen gab das LZG mit rund acht Prozent an.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.