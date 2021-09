Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, sieht im Umgang mit Infektionskrankheiten wie Corona Nachbesserungsbedarf für Deutschland.

Die laufende Pandemie zeige, dass es viele Defizite gebe, sagte Wieler auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie in Berlin. So gebe es in Deutschland ein Manko beim Erstellen klinischer Studien. Ein weiteres Thema mit Nachbesserungsbedarf sei die Datentransparenz. Oftmals seien Daten im Prinzip da, aber gut versteckt und nicht frei verfügbar. Als positiven Effekt nannte Wieler, dass Entscheidern in Politik und Wirtschaft die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Infektionskrankheiten stärker klar geworden sei. In der Bevölkerung sei zudem das Verständnis für Hygiene gewachsen, bei vielen Infektionskrankheiten hätten sich im Zuge dessen die Fallzahlen reduziert.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.