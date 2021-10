Der Anstieg der Corona-Fallzahlen könnte sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts bald beschleunigen.

Damit sei im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters zu rechnen, schreibt das RKI in seinem jüngsten Wochenbericht zur Pandemie. Hingewiesen wird darin auch auf einen deutlichen Anstieg bei Ausbrüchen in medizinischen Einrichtungen sowie in Alten- und Pflegeheimen. So sei in der vergangenen Woche die Sieben-Tage-Inzidenz bei Menschen über 90 Jahre zum ersten Mal seit Anfang Mai wieder auf über 50 gestiegen. Hochbetagte gelten als besonders gefährdet, bei einer Infektion schwere und tödliche Verläufe zu erleiden.



In der Gesamtbevölkerung stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 85,6 - nach 80,4 am Vortag. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen in Kliniken neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner gab das RKI zuletzt mit 2,45 an. Der Höchstwert hatte im vergangenen Winter bei 15,5 gelegen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 21.10.)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 18.10.)



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 20.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 17.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.