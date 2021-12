Die Omikron-Variante könnte schon bald das beherrschende Coronavirus in Deutschland sein. (Symbolbild) (imago images/MiS)

Das Robert Koch-Institut schreibt in seinem Wochenbericht, die Zahl der Corona-Infektionsfälle, die auf die Omikron-Variante zurückzuführen seien, sei in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Bis zum 21. Dezember seien 441 über eine Genomsequenzierung bestätigte Fälle übermittelt worden. Bei fast vier Mal so vielen Fällen bestehe nach einem spezifischen PCR-Test der Verdacht darauf. In Deutschland wird bisher nur ein kleiner Teil der positiven Proben auf Omikron hin getestet.

Der Vorsitzende des RKI, Wieler, befürchtet eine Überlastung des Gesundheitssystems und eine Beeinträchtigung kritischer Versorgungsstrukturen. Bei einer Verdopplungszeit von circa drei Tagen könnte die neue Variante in den nächsten ein bis drei Wochen die Mehrzahl aller Infektionsfälle in Deutschland Land ausmachen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.