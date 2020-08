In Deutschland haben die Gesundheitsämter 561 neue Corona-Infektionen registriert.

Am Freitag und Samstag waren es jeweils noch mehr als 1.400 gewesen. Generell werden am Wochenende allerdings weniger Fälle an das Robert Koch-Institut gemeldet als an Werktagen. Ein Mensch starb im Zusammenhang mit der Virus-Erkrankung. Damit liegt die Gesamtzahl jetzt bei 9.232.



Bundesgesundheitsminister Spahn warnte angesichts der steigenden Corona-Infektionen im ZDF vor größeren Feiern. Deshalb sollten noch eine Zeit lang Feiern nur im engeren Familienkreis stattfinden. Es gebe im ganzen Land lokale Ausbrüche, die meist mit größeren Feiern zusammenhingen. Hier übertrage sich das Virus sehr schnell. Deshalb müssten mit den Ländern die Regeln für die Größen von Veranstaltungen überprüft werden, betonte Spahn. Zugleich erklärte der Minister, in einer erneuten Schließung des Einzelhandels sehe er keinen Sinn.