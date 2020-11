In Deutschland sind innerhalb eines Tages 21.695 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das teilte das Robert Koch-Institut unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Das sind 1.111 Fälle weniger als am Vortag und knapp 1.300 weniger als heute vor einer Woche. Laut den RKI-Angaben stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Corona-Infektion um 379 auf 15.965.

Unionsfraktionschef Brinkhaus äußerte die Befürchtung, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch ein weiteres Mal verschärft werden müssen. Er habe Zweifel, dass die Regelungen ausreichten, um die Corona-Welle nachhaltig zu brechen, sagte Brinkhaus der "Passauer Neuen Presse". So sei es zum Beispiel sehr ehrgeizig, schon jetzt für Weihnachten und Silvester Lockerungen zu versprechen. Fraglich sind aus Sicht von Brinkhaus vor allem die geplanten Lockerungen an Silvester. Weihnachten sei vielen Menschen sehr wichtig, als Fest der Familie, als christliches Hochfest. Silvester sei vor allem Party - das sei auch wichtig, aber nicht so wichtig wie Weihnachten.

Wirtschaftsminister: Teil-Lockdown könnte verlängert werden

Bundeswirtschaftsminister Altmaier schließt auch eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis ins Frühjahr nicht aus. Man könne leider keine Entwarnung geben, sagte er der Zeitung "Die Welt". Es sei möglich, dass die Beschränkungen auch in den ersten Monaten 2021 bestehen blieben.

Neue Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen geplant

An der deutsch-polnischen Grenze soll heute eine Demonstration von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden. Die "Querdenken"-Initative plant in Frankfurt (Oder) eine Veranstaltung gemeinsam mit polnischen Gegnern von Corona-Schutzmaßnahmen. Nach Angaben der Polizei sind 1.500 Teilnehmer angemeldet.



Eine im nordrhein-westfälischen Heinsberg geplante Protestveranstaltung darf dagegen voraussichtlich nicht stattfinden. Das Verwaltungsgericht Aachen bestätigte das Verbot der für morgen geplanten Kundgebung. Die Stadt Heinsberg hatte die Veranstaltung mit dem Argument untersagt, dass bei 350 angemeldeten Teilnehmern die Einhaltung der Mindestabstände nicht gewährleistet sei.

