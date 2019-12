Die Parteivorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, hat im Jahr 2019 die meisten Auftritte in öffentlich-rechtlichen Talkshows gehabt.

Das haben Journalisten des Redaktionsnetzwerks Deutschland ausgewertet. Baerbock kommt demnach auf zehn Auftritte. Im vergangenen Jahr führte die Liste ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck an. Weiter heißt es, was die Zahl der Auftritte von Grünen-Politikern im Verhältnis zum Sitzanteil der Partei im Bundestag betrifft, seien die Grünen deutlich überrepräsentiert - mit 9,5 Prozent der Sitze im Bundestag und 17,2 Prozent der Talkshowauftritte; den drittmeisten als kleinste Fraktion. Ausgewertet wurden die Sendungen "Hart aber fair", "Anne Will", "Maischberger" und "Maybrit Illner".



In der Rangliste folgt auf Baerbock Juso-Chef Kühnert mit neun Talkshowauftritten. Auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen kommt demnach auf neun. Unter den Politikern, die mindestens fünf Auftritte hatten, sind sechs von der Union, drei von den Grünen, drei sind SPD-Politiker, zwei sind Linke und einer ist FDP-Chef Lindner. AfD-Fraktionschef Gauland kommt auf vier Auftritte.

Kritik aus der FDP an Unausgewogenheit

Die AfD ist der Auswertung zufolge, was die Zahl der Auftritte im Verhältnis zu ihrem Sitzanteil im Bundestag betrifft, stark unterrepräsentiert. Leicht unterrepräsentiert sind die Linke und die Union, die FDP ist fast exakt repräsentiert. Die SPD ist leicht überrepräsentiert.



Die rheinland-pfälzische FDP-Politikerin Weeser kritisierte auf Twitter, die Top-Ten-Auftritte seien unausgewogen. Kühnert kommentierte indes, die Auftritte der zehn am häufigsten eingeladenen Politiker seien nicht aussagekräftig. Die Kräfteverhältnisse auf dem Automobilmarkt könne man ja auch nicht anhand der zehn meistverkauften Modelle bewerten.