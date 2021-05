Die in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617 tritt in Deutschland weiterhin nur selten auf.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts bewegt sich der Anteil dieser Mutante an den untersuchten Proben in der dritten Woche in Folge im Bereich von rund zwei Prozent. Der Virologe Driosten wies im Sender NDR-Info allerdings darauf hin, dass die erste Corona-Impfung gegen diese Variante offenbar noch nicht so viel helfe. Deshalb sei es wichtig, dass die Menschen auch die zweite Dosis erhielten.



Neben Indien ist derzeit vor allem Großbritannien von der Mutante betroffen, dort ist sie in manchen Landesteilen bereits dominierend. Weltweit ist sie bereits in rund 50 Staaten nachgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.