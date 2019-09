Die inhaltliche Zufriedenheit mit der SPD in Brandenburg und der CDU in Sachsen hätte beim Wahlverhalten der Menschen im Hintergrund gestanden, meint Habeck Es sei nur darum gegangen, die aussichtsreichere Partei zu stärken, um eine Mehrheit der AfD zu verhindern. "Ich finde das ausdrücklich ein nachvollziehbares Wahlverhalten", sagte Habeck im Deutschlandfunk. "Nehmt gerne zwei bis drei Punkte von den Grünen, wenn dafür die Überschrift bleibt: ‚Die Demokratie stellt immer noch stärkere Parteien als die AfD.'"

(dpa / Patrick Pleul)

Die Wahlbeteiligung lag sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen deutlich höher als vor vier Jahren. "Ich glaube, es ist eine Dynamik entstanden. Es hat eine demokratische Offensive gegeben, die viele Menschen motiviert und aktiviert hat." Natürlichen hätten auch viele Menschen der AfD ihre Stimme gegeben. Daraus leitet Habeck Forderungen an alle Parteien ab: "Dass die AfD enttäuschte Menschen anspricht, ist unbestritten – und ein Warnzeichen an alle anderen Parteien, dass das nicht bei der AfD bleibt und mit der AfD nach Hause geht."



(dpa / ZB / Peter Endig )