Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut für gestern 1.411 neue Coronavirus-Infektionen übermittelt.

Das waren 1.096 weniger als am Freitag. Wegen der verzögerten Meldungen am Wochenende ist der Vergleich nur bedingt aussagekräftig. Neu gemeldet wurden fünf Todesfälle. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit dem Virus in Verbindung steht, steigt damit auf 9.457.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.