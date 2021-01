Das Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland 16.417 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden.

Das sind etwa 2.500 Ansteckungen weniger als am vergangenen Samstag. 879 weitere Menschen starben an oder mit Covid-19. Damit stieg die Zahl der Todesfälle insgesamt auf 51.521.



Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 112,6 an.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.