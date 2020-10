Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 2.467 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Am Tag zuvor hatte die Zahl bei rund 3.500 gelegen, vor einer Woche waren es etwa 1.400 gewesen. Erfahrungsgemäß sind die erfassten Zahlen an Sonntagen und Montagen niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI weitergeben.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9.621. Das waren sechs mehr als am Vortag.



Rein rechnerisch gibt es derzeit 38.800 aktive Fälle in Deutschland.



Inzwischen überstiegen weitere Städte - wie etwa München oder Duisburg - die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.