Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut für gestern 2.673 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das waren 170 mehr als am Mittwoch. Damit sind rechnerisch derzeit etwa 25.400 aktive Infektionsfälle bekannt. Neu gemeldet wurden acht Todesfälle. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid19 in Verbindung steht, steigt damit auf 9.508.



Die Schwelle von mehr als 50 neu festgestellten Infektionen je 100.000 Einwohnern übersteigen gegenwärtig die nordrhein-westfälischen Städte Hamm und Remscheid, der Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern und der Bezirk Berlin-Mitte.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.