In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages mehr als 4.325 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.

Zuvor lag die Zahl bei 5.587. Erfahrungsgemäß sind die Werte an Montagen wie auch an Sonntagen niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI weitergeben.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag bei 9.789; das waren 12 mehr als am Vortag. Rein rechnerisch gibt es derzeit 61.710 aktive Fälle in Deutschland.



Laut dem derzeitigen RKI-Lagebericht werden 769 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 354 von ihnen werden beatmet.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.