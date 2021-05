Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 6.922 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Das sind gut 2.200 weniger als eine Woche zuvor. Die 7-Tage-Inzidenz wird vom RKI mit 119,1 angegeben; am Vortag lag sie bei 118,6. Außerdem wurden 54 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Am Wochenende sind die gemeldeten Infektionszahlen niedriger, auch weil in der Regel nicht so viel getestet wird.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.