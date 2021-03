Die zuerst in Großbritannien aufgetretene Coronavirus-Mutante ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts mittlerweile die am häufigsten festgestellte Variante in Deutschland.

Das sei besorgniserregend, weil B.1.1.7 nach bisherigen Erkenntnissen ansteckender sei als andere Varianten. Nach RKI-Angaben gingen in der vergangenen Woche rund 55 Prozent der untersuchten positiven Proben auf die sogenannte britische Virus-Variante zurück. Drei Wochen zuvor waren es noch 22 Prozent. Die Tendenz der Ausbreitung ist laut RKI weiter steigend.



Als besorgniserregende Coronavirus-Variante gilt auch die sogenannte südafrikanische Mutante. Ihr Anteil an den untersuchten positiven Proben in Deutschland lag in der vergangenen Woche bei einem Prozent. Als deutlich verbreiteter gilt sie im österreichischen Bundesland Tirol. Dort startet heute ein Pilotpojekt zur Wirkung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.