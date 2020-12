Die Bundesregierung stuft die Kanarischen Inseln wieder als Corona-Risikogebiet ein.

Das Robert Koch-Institut teilte auf seiner Internetseite mit, dass damit ab Sonntag wieder ganz Spanien auf der Risikoliste steht. Reiserückkehrer und Einreisende aus diesen Gebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne.



Auch in Spanien waren die Corona-Zahlen seit dem Herbst wieder deutlich gestiegen. Auf den Kanarischen Inseln hatte sich die Lage zuletzt vor allem auf Teneriffa verschärft. Hoteliers und Gastronomen unter anderem auf Gran Canaria fordern deshalb, die Inseln künftig gesondert zu bewerten.



Die Regierung in Madrid teilte unterdessen mit, dass sie am 27. Dezember mit Impfungen gegen das Virus beginnen will.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.