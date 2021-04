Der Anteil der sogenannten britischen Variante des Coronavirus ist in Deutschland auf knapp 95 Prozent gestiegen.

Das geht aus einem Bericht des Robert Koch-Instituts hervor. Demnach sei wegen des hohen Anteils der Mutation B 1.1.7 insgesamt nicht mehr damit zu rechnen, dass sich der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz abschwäche. Vor knapp vier Wochen lag der Anteil der britischen Virus-Variante in Deutschland noch bei 70 Prozent. Die Mutante gilt als ansteckender und gefährlicher als die Ursprungsform.



Die beiden anderen Mutationen, die zuerst in Südafrika und Brasilien nachgewiesen wurden, tauchten dagegen nur vereinzelt in den untersuchten Proben auf, hieß es.



Alle Impfstoffe, die aktuell in Deutschland zur Verfügung stünden, schützten nach derzeitigen Erkenntnissen sehr gut vor einer Erkrankung durch die britische Variante und vor schweren Erkrankungen durch die anderen Varianten, betont das RKI auf seiner Webseite.

