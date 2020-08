Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass es zum Beginn des kommenden Jahres Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt.

Nach aktuellem Kenntnisstand erwarte man bis Anfang 2021 ein oder mehrere Covid-19-Impfstoffe, erklärte das RKI in seinem neuesten Bericht. Allerdings sei damit zu rechnen, dass nicht von Anfang an genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen werde. Deshalb solle die Ständige Impfkommission ein Konzept erarbeiten, wie die dann verfügbaren Bestände mit dem bestmöglichen Nutzen eingesetzt werden könnten. Dabei seien ethische Aspekte für eine gerechte Verteilung von besonderer Bedeutung. Die Priorisierung solle dafür sorgen, bestmöglich zur Vermeidung von schweren Erkrankungen und Todesfällen beizutragen.



Wie in anderen Ländern weise die aktuelle Entwicklung in Deutschland auf einen erneuten Anstieg von Sars-CoV-2-Infektionen hin, heißt es in dem Bericht des RKI. Seit Beginn der Epidemie hat das RKI 237 936 Corona-Infektionen in Deutschland registriert. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod auf Covid19 zurückgeführt wird, wird mit 9.280 beziffert.