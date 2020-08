Privathaushalte und Pflegeheime sind laut einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts die Orte mit den meisten Corona-Übertragungen.

Wie das RKI mitteilte, gibt es bei einem Ausbruch zu Hause im Durchschnitt 3,2 Infizierte. Dies Zahl sei zwar nicht hoch, dafür kämen aber Übertragungen im familiären und häuslichen Umfeld offensichtlich sehr häufig vor. In Alten- und Pflegeheimen steckten sich den Angaben zufolge bei einem Ausbruch im Schnitt fast 19 Personen an.



Schulen spielen der RKI-Untersuchung zufolge derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Gleiches gelte für Restaurants, Hotels oder Büros. Ausbrüche in der Bahn ließen sich nur schwer ermitteln, da die Identität eines Kontaktes kaum nachvollziehbar sei.