Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Deutschland sinkt weiter.

Sie liegt nun bei 16,6 nach 17,3 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Krankheitserreger infiziert haben. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 549 Corona-Neuinfektionen. Es ist das erste Mal seit mehr als acht Monaten, dass die Zahl unter 1000 liegt. Vor einer Woche waren es noch 1117. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

