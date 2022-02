Das Foto zeigt das Robert Koch-Institut, RKI, in Berlin. (imago / Reiner Zensen)

Insgesamt haben die Gesundheitsbehörden dem RKI rund 209.800 positive Test-Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden. Weitere 198 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavius-Infektion.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch wird dem Vernehmen nach Hauptthema sein, wann und unter welchen Bedingungen die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Vizekanzler Habeck will sich für ein einheitliches Vorgehen einsetzen. Der Grünen-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, Wirtschaft und Beschäftigte bräuchten Planungssicherheit, deshalb müsse es eine enge Abstimmung zwischen Bund und Ländern geben. Ärztepräsident Reinhardt sagte der "Rheinischen Post", es sei wegen der leichteren Krankheitsverläufe der Omikron-Variante angemessen, Corona-Maßnahmen zurückzunehmen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, plädierte für Öffnungen mit Augenmaß: Vor allem die normalen Stationen in den Kliniken verzeichneten steigende Belegungszahlen mit Covid-Patienten.

