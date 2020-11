Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts innerhalb eines Tages 13.363 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Das sind rund 3.000 Fälle weniger als am Tag zuvor, an dem rund 16.000 Ansteckungen gemeldet worden waren. Allerdings sind die erfassten Fallzahlen an Sonntagen und Montagen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 63 auf 11.352. Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit rund 672.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, etwa 430.000 sind inzwischen genesen.



Das sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht bei 1,01 nach 1,04 am Vortag. Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa zehn weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.