Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland haben einer Studie zufolge aufgrund ihrer körperlichen Konstitution ein stark erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung. Dabei fallen fast 50 Prozent der Menschen mit geringer Bildung in die Hochrisikogruppe. Auch regional gibt es starke Unterschiede.

Betroffen seien 30,6 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren oder rund 21,6 Millionen Menschen, heißt es in einer Untersuchung von Forscherinnen und Forschern des Robert-Koch-Instituts (RKI). Ein stark erhöhtes Risiko haben demnach Menschen im Alter über 65 sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Die Forscher nannten hier Diabetes mellitus, chronische Nierenbeschwerden und Adipositas.



Außerdem gebe es rund 15 Millionen Menschen mit einem leicht erhöhten Risiko für einen schweren Corona-Verlauf. Die Risikogruppe insgesamt umfasse damit 36,5 Millionen Menschen in Deutschland ab 15 Jahren - und damit fast 52 Prozent der Bevölkerung.



Die Forscherinnen legten zugleich sozioökonomische und regionale Unterschiede offen. Während unter den Menschen mit geringer Bildung mehr als 49 Prozent in die Hochrisikogruppe fielen, seien es bei mittlerem Bildungsgrad knapp 22 Prozent und bei höherer Bildung knapp 24 Prozent. Regional gesehen gibt es den Angaben zufolge in den ostdeutschen Bundesländern und im Saarland den höchsten Anteil von Menschen mit erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf.



Die Studie basiert laut RKI auf einer telefonischen Befragung von gut 23.000 Menschen im Zeitraum von April 2019 bis Oktober 2020. Es habe zuvor "nur wenige Versuche" gegeben, die Größe der Risikogruppen zu quantifizieren. Dabei seien zudem wichtige Risikofaktoren wie Adipositas nicht erfasst worden. "Zudem gilt mittlerweile ein höheres Lebensalter als Hauptrisikofaktor, der als bevölkerungsbezogener Parameter in den bisherigen Schätzungen ebenfalls nicht eingegangen ist", hieß es vom RKI.

