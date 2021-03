Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 4.732 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet.

Außerdem wurden 60 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Die Sieben-Tages-Inzidenz erhöhte sich auf 65,8.



Da an Wochenenden nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen zu Wochenbeginn in der Regel niedriger als an anderen Tagen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.