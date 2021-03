Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 5.011 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet.

Das sind etwa 280 mehr als am Montag vor einer Woche. Außerdem wurden 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Insgesamt sind somit bereits 71.934 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 68 an.



Da an Wochenenden nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen zu Wochenbeginn meist niedriger als an anderen Tagen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.