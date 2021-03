Das Robert Koch-Institut erwartet, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den kommenden Wochen weiter steigt. Nach einer aktuellen Hochrechnung gehen die Experten davon aus, dass die Zahl der positiven Tests in der Woche nach Ostern wieder über 30.000 liegen könnte.

Die Inzidenz könnte dann bei 350 liegen und damit höher als an Weihnachten, heißt es im aktuellen Lagebericht. Grund dafür ist unter anderem die Ausbreitung der Virusvariante B 1.1.7, die zuerst in Großbritannien festgestellt wurde. Diese gilt als ansteckender als das ursprüngliche Virus und verursacht nach RKI-Angaben vermutlich auch etwas schwerere Krankheitsverläufe. Der Anteil dieser Virus-Variante an den Gesamtinfektionen hat sich zwischen Januar und März alle zwölf Tage etwa verdoppelt.



Zuletzt haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut 12.674 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das sind rund 3.100 mehr als am Samstag vor einer Woche. Zudem wurden 239 weitere Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter und liegt jetzt bei 76,1.

