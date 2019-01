Das Robert Koch-Institut widmet sich mit einem neuen Zentrum verstärkt dem Internationalen Gesundheitsschutz.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, Krisen wie Infektionsausbrüche seien in der global vernetzten Welt kein Problem einzelner Staaten. Das neue Zentrum werde dazu beitragen, weltweite Gefahren zu erkennen und abzuwehren. Damit stärke es auch den Gesundheitschutz in Deutschland, betonte der CDU-Politiker. Das Zentrum hat seine Arbeit zu Beginn des Jahres aufgenommen.