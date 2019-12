In Deutschland stecken sich weiterhin mehr als 7.000 Menschen pro Jahr mit Syphilis an.

Das geht aus den jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts für das Jahr 2018 hervor. Mit 7.223 Erkrankungsfällen lag die Zahl auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr. Damit wurde allerdings zum ersten Mal seit 2010 kein Anstieg verzeichnet.



Die meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner in einem Bundesland gab es mit 36 Fällen weiterhin in Berlin, die wenigsten mit 4,3 in Thüringen. Syphilis ist meldepflichtig. Die bakteriell verursachte Erkrankung kann unter anderem beim Geschlechtsverkehr übertragen werden.