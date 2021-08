In der Corona-Pandemie ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen auf 1,47 gestiegen.

Diese Zahl nennt das Robert-Koch-Institut in seinem aktuellen Lagebericht. Sie beziffert die gemeldeten Covid-19-Fälle in den Krankenhäusern pro 100.000 Einwohnern. Am Tag davor lag sie bei 1,38. Die Bundesregierung hatte kürzlich beschlossen, dass die Hospitalisierung künftig der entscheidende Wert zur Beurteilung der Pandemielage ist.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Infektionen, die bisher maßgeblich war, stieg ebenfalls weiter und liegt nun laut RKI bei bei 66,0. Am Vortag betrug der Wert 61,3, eine Woche zuvor 44,2.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.