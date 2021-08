Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist abermals gestiegen.

Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 66,0. Am Vortag betrug der Wert 61,3, eine Woche zuvor 44,2. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 12.600 neue Ansteckungen. Das waren etwa 4.200 mehr als vor einer Woche. 21 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.



Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen - also die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle in den Krankenhäusern pro 100.000 Einwohnern - liegt laut den jüngsten Angaben des RKI derzeit bei 1,47. Am Tag davor lag sie bei 1,38.



Inzwischen sind laut dem Bundesgesundheitsministerium 59,7 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 64,6 Prozent haben eine erste Impfung erhalten.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.