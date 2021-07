Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Deutschland weiter gestiegen.

Das Robert Koch-Institut gab sie heute früh mit 8,6 an gegenüber 8,0 am Tag davor. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1.456 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch rund 500 weniger. Binnen 24 Stunden wurden 18 weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.