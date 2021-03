Die sogenannte britische Variante des Coronavirus verdrängt andere Formen des Krankheitserregers in Deutschland zunehmend. Das Robert Koch-Institut beziffert den Anteil der Virusvariante B 1.1.7 mittlerweile auf 72 Prozent. Sie werde inzwischen in etwa drei von vier Proben gefunden.

Die beiden anderen Mutationen, die zuerst in Südafrika und Brasilien nachgewiesen wurden, tauchten dagegen nur noch vereinzelt in den untersuchten Proben auf, hieß es.



In der vergangenen Woche lag der Anteil der britischen Virus-Variante in Deutschland noch bei 55 Prozent, zu Beginn der Erhebungen vor anderthalb Monaten waren es noch sechs Prozent gewesen. Experten hatten die schnelle Zunahme von Coronavirus-Infektionen mit dieser Variante prognostiziert, weil sie als ansteckender gilt. Das RKI rechnet damit, dass es nun zu einem exponentiellen Anstieg der Corona-Fallzahlen in Deutschland kommt.



Wissenschaftler warnen deswegen vor weiteren Öffnungsschritten. Die Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut sagte im Deutschlandfunk, sie erwarte alle ein bis zwei Wochen eine Verdopplung der Neuinfektionen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 17.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Auch Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca aus (Stand 15.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.