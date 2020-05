In Deutschland ist die Zahl der offiziell registrierten Infektionen mit dem Coronavirus nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 178.570 gestiegen.

Das sind 289 mehr als zuletzt. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 161.200, rund 800 mehr als gestern. An oder mit dem Coronavirus gestorben sind demnach 8.257 Menschen. Das ist ein Anstieg um 10.



Am Wochenende sind die Zahlen oft niedriger als an Werktagen, weil nicht alle Ämter Daten an das RKI übermitteln.