Die Zahl der Testungen auf das Coronavirus Sars-CoV-2 ist in Deutschland zuletzt deutlich zurückgegangen. Getreu der Devise "testen, testen, testen" war sie lange Zeit Woche für Woche gestiegen - die Kapazität wurde und wird aber bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Gründe sind vielfältig.

Der Rückgang ergibt sich aus vorläufigen Daten des Robert Koch-Instituts. Demnach gab es in der vergangenen Woche (Kalenderwoche 21) rund 345.000 Tests. Eine Woche zuvor waren es noch mehr als 430.000. Technisch möglich wären nach Angaben des RKI etwas über eine Million Tests pro Woche.

Rückstau und Lieferschwierigkeiten

Es ist der erste Rückgang in der Test-Statistik des Instituts. In den vergangenen neun Wochen war die Zahl kontinuierlich gestiegen. Nach Angaben des RKI sind noch Nachmeldungen der Labore möglich, weshalb die Zahlen noch nicht endgültig sind. Ein Teil der Labore gab zudem an, noch einen Rückstau an Proben abzuarbeiten oder unter Lieferschwierigkeiten bei nötigen Materialien zu leiden.



Eine Sprecherin des RKI führte auf Nachfrage des "Spiegel" einen weiteren möglichen Grund für den Rückgang an: Die Zahl der Tests könne gesunken sein, weil die Zahl der Covid-Erkrankungen und generell der akuten Atemwegserkrankungen zurückgegangen sei - und es damit weniger Verdachtsfälle gebe.

1,5 Prozent positive Ergebnisse

Zuletzt waren den Angaben zufolge 1,5 Prozent der Tests positiv. Dieser Anteil ist seit Anfang April stark zurückgegangen, damals wurde noch bei 9 Prozent der untersuchten Personen das Coronavirus nachgewiesen.



Die Kriterien dafür, wer getestet werden kann, hatte das RKI zuletzt gelockert. Es genügt, wenn jemand Atemwegsbeschwerden hat. Ein früherer Kontakt zu einem bestätigten Fall oder ein Aufenthalt in einem Risikogebiet sind keine Voraussetzungen mehr. Arztpraxen und Gesundheitsämter können Testtermine für die Patientinnen und Patienten vereinbaren.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.