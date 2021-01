Das Robert-Koch-Institut meldet 17.862 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland.

Das sind rund 4.500 Ansteckungen weniger als am vorigen Freitag, womit die Zahl der Neuinfektionen im Wochenvergleich erneut sinkt. 859 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle über die Schwelle von 50.000.



Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf 115,3 zurück von zuletzt 119. Das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November.



Laut RKI-Lagebericht von gestern befinden sich 4.787 Corona-Patienten auf der Intensivstation, das sind knapp 50 weniger als am Vortag. 2.725 werden invasiv beatmet.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.