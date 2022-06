Bester Torjäger Europas

Robert Lewandowski hat den Goldenen Schuh für den besten Torjäger Europas gewonnen. (Alexander Hassenstein/Getty Images Europe/Pool)

Das gab der Verein bekannt. Dank seiner 35 Tore in der abgelaufenen Bundesliga-Saison verteidigte Lewandowski seinen Titel vor dem Franzosen Kylian Mbappe von Paris St. Germain.

Der Goldene Schuh wird vom Verband "European Sports Media" vergeben und ehrt den besten Torjäger in den jeweils höchsten Spielklassen der UEFA-Mitgliedsverbände. Dabei werden Tore, die in den fünf stärksten Ligen erzielt werden, besser bewertet als solche in den kleineren Ligen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.