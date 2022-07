Seine Zeit bei Bayern München endet nach acht Jahren: Top-Stürmer Robert Lewandowski (Sven Hoppe/picture alliance/dpa)

Demnach verständigte sich der Bundesligist und Rekordmeister Bayern München mit den Katalanen auf eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro und weiteren fünf Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen. Der polnische Nationalspieler erhalte in Barcelona einen Vierjahresvertrag bis 2026. In den acht Jahren als Bayern-Stürmer erzielte Lewandowski 344 Treffer.

Die Münchener, bei denen er zuletzt noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer hatte, hatten einen Wechsel monatelang abgelehnt. In Sportmedien war vom "zähesten Wechsel der deutschen Fußball-Geschichte" die Rede.

