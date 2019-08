Roboter an Bord

Russland hat erneut einen unbemannten Raumfrachter zur Internationalen Raumstation ISS geschickt.

Die Sojus-Trägerrakete sei vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Der Frachter solle die ISS am Samstag erreichen. An Bord sei neben Experimenten, Nahrungsmitteln und Medikamenten auch ein Roboter, der für gefährliche Aufgaben innerhalb und außerhalb der Raumstation eingesetzt werden solle. Derzeit arbeiten auf der ISS drei Amerikaner, zwei Russen und ein Italiener.