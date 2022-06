Musikfestivals

2019 gab es zuletzt ein "Rock am Ring". (picture alliance / Thomas Frey / dpa)

Rund 70 Bands stehen auf drei Bühnen am Nürburgring in der Eifel, darunter die US-Punkrock-Formation Green Day, die italienische Eurovision-Song-Contest-Gewinnerband Måneskin und die deutsche Alternative-Rock-Band Donots. Die Veranstalter sprechen von einem Besucherrekord mit 90.000 verkauften Wochenendtickets. Gleichzeitig steigt in Nürnberg das Zwillingsfest "Rock im Park mit zeitversetzt weitgehend denselben Musikern und Musikerinnen. Insgesamt werden bei beiden Festivals nach Angaben der Veranstalter mehr als 160.000 Fans erwartet.

