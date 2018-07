Es habe von Anfang an festgestanden, dass der Bandname kurz sein müsse, sagten die Musiker im Corsogespräch. Phatsen erklärte weiter, dass das Pseudonym aus den 80er-Jahren herrühre: "Ich bin inspiriert von den 'Besuchern'. Das war eine tschechisch-deutsche Serie, und die hieß 'Adam 84'." Das erste Mal hätten die beiden Berliner im Jahr 2013 im Probenraum gemeinsam Musik gemacht. Das erkläre die "13".

Stephan Koethe & Simon Brauer alias ADAM13 (Karoline Schneider - brillJant alternatives)

Auch außerhalb der Band gehe es im Leben von Phatsen und Simon Brauer oft um Musik. Brauer arbeite etwa als Musikjournalist. "Ich habe mich immer wieder einschüchtern lassen", so Phatsen über die berufliche Beschäftigung mit anderen Musikern. Der Einschüchterung sei allerdings der Ansporn gewichen. Man wisse, mit welchen Mitteln andere arbeiteten. "Das macht uns beiden schon immer Mut, unser eigenes Ding zu machen", sagte Brauer.

Viele Hörer in den USA

Vom zweiten Album der Band gibt es bisher nur einen Song zu hören, "Schweinehundbezwingerdinger". Spotify-Auswertungen zeigten, dass der Titel vor allen Dingen in den USA gehört werde. "Wenn man sich das Land anguckt, also die USA, und den Präsidenten, den sie haben, dann haben die wirklich reichlich 'Schweinehundbezwingerdinger' nötig. Vielleicht fahren sie deshalb so drauf", mutmaßte Simon Brauer scherzhaft über die US-amerikanischen Hörer.

Das zweite Album von Adam 13 soll Anfang 2019 erscheinen.

