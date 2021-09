Rockermord in Duisburg

Sieben Jahre nach dem Mord an einem Hells-Angels-Rocker in Duisburg hat die Polizei mit einer Großrazzia in Nordrhein-Westfalen nach Beweismitteln gesucht.

Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 20 Wohnungen und ein Vereinsheim durchsucht. Hunderte Beamte und ein gepanzertes Fahrzeug seien im Einsatz gewesen. Ein 42 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Der Hauptverdächtige, ein führendes Mitglied der Hells Angels in Oberhausen, habe sich ins Ausland abgesetzt. Die Razzia habe einen direkten Bezug zur Ermordung eines Mitglied der Rockerbande aus Oberhausen im Jahr 2014.

02.09.2021